Лига 1. Дубль Фалькао помог «Монако» уничтожить «Нанси»

В матче 12-го тура Лиги 1 «Монако» на своем поле одержал разгромную победу над «Нанси» со счетом 6:0. Дублем в составе победителей отметился нападающий Радамель Фалькао.

Таким образом, клуб из Монако набрал в нынешнем сезоне 26 очков, однако продолжает находиться на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей «Ниццы» на три балла.

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

Монако – Нанси – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фалькао, 25; 2:0 – Фалькао, 30 (с пенальти); 3:0 – Мбаппе, 66; 4:0 – Каррийо, 87; 5:0 – Фабиньо, 90 (с пенальти); 6:0 – Каррийо, 90.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1