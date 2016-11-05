АПЛ. «Манчестер Сити» на последних минутах упустил победу над «Мидлсбро» и другие результаты

В матче 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле не сумел взять верх над «Мидлсбро», пропустив гол на последних минутах игры – 1:1. Тем не менее, это не помешало «горожанам» единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Англии.

В других встречах «Сандерленд» одержал первую в сезоне победу над «Борнмутом», «Бернли» вырвал три очка против «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» сыграл вничью со «Сток Сити».

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Манчестер Сити – Мидлсбро – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Агуэро, 43; 1:1 – де Рун, 90.

Борнмут – Сандерленд – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Гослинг, 11; 1:1 – Аничебе, 33; 1:2 – Дефо, 74 (с пенальти).

Бернли – Кристал Пэлас – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Воукс, 2; 2:0 – Гудмундссон, 14; 2:1 – Уикхэм, 60; 2:2 – Бентеке, 81 (с пенальти); 3:2 – Барнс, 90.

Вест Хэм – Сток Сити – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Антонио, 65; 1:1 – Кркич, 75.

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