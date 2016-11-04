Минасов хочет уговорить Широкова вернуться в футбол

Агент бывшего капитана сборной России Романа Широкова Арсен Минасов рассказал, чем занимается экс-футболист, а также заявил, что планирует уговорить Широкова вернуться в футбол.

«Роман сейчас занимается общественной деятельностью. Он является одним из руководителей профсоюза футболистов и помощником министра спорта Московской области. Я с ним недавно общался, и он сказал, что пока не готов для тренерской деятельности, стать агентом его тоже не прельщает. Почему профсоюз? Потому что он знает, где существуют проблемы футболистов. Думаю, с ним профсоюз добьется большего.

Я очень хочу уговорить его вернуться в футбол. Я считаю, что на той позиции, которой играет Роман, сейчас в нашем чемпионате российских игроков точно нет такого уровня. Он всегда предан той команде, в которой играет. Если он проиграл на тренировке, то ему лучше не звонить первые полчаса после занятий. И поэтому Спаллетти сначала не понимал, почему футболист себя так ведет. Потом итальянец понял его и направил в нужное русло», – заявил Минасов.