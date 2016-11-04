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Минасов хочет уговорить Широкова вернуться в футбол

4 ноября 2016, 14:14
10

Агент бывшего капитана сборной России Романа Широкова Арсен Минасов рассказал, чем занимается экс-футболист, а также заявил, что планирует уговорить Широкова вернуться в футбол.

«Роман сейчас занимается общественной деятельностью. Он является одним из руководителей профсоюза футболистов и помощником министра спорта Московской области. Я с ним недавно общался, и он сказал, что пока не готов для тренерской деятельности, стать агентом его тоже не прельщает. Почему профсоюз? Потому что он знает, где существуют проблемы футболистов. Думаю, с ним профсоюз добьется большего.

Я очень хочу уговорить его вернуться в футбол. Я считаю, что на той позиции, которой играет Роман, сейчас в нашем чемпионате российских игроков точно нет такого уровня. Он всегда предан той команде, в которой играет. Если он проиграл на тренировке, то ему лучше не звонить первые полчаса после занятий. И поэтому Спаллетти сначала не понимал, почему футболист себя так ведет. Потом итальянец понял его и направил в нужное русло», – заявил Минасов.

Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман Спаллетти Лучано
Комментарии (10)
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Zeff
1478259182
Аршавин в хорошей форме!
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franck_ribery
1478263037
Как не крути, он прав!
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ASG
1478263260
Помнится времена, была атака хорошая, защиты не было, защита хорошая, атаки нет, центр поля всегда смотрелся более менее достойно, а сейчас ни защиты, ни атаки ни центра..
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alll-1
1478266656
от него все отказались ,а этот агент цену ему набивает пусть в твитаре сидит
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Aztec58
1478267307
Не хочется Минасяну терять дойную коровку, ага.
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семенчик
1478268602
Его время ушло!!!
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ijgiz
1478281875
ну кто же дойную корову захочет потерять - понимаем - ну если пообщаешь делится он еще может много принести тебе - думаю в Казахстане прилично заплатят и в Россий можно но там больше
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