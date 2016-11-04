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    Михалик: «Задача «Локомотива» – выходить и побеждать в каждом матче»

    Защитник «Локомотива» Тарас Михалик поделился мнением о матче 13-го тура РФПЛ против «Анжи», а также рассказал о задачах команды в текущем сезоне. Напомним, матч состоится 5 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.

    – Чувствуется ли отсутствие Тарасова?

    – Да, Димы нам не хватает. С таким бойцовским духом он бы нам очень помог

    – В прошлом матче в Казани имели все шансы победить. Что чувствуете сейчас?

    – Вдвойне обидно, что проиграли «Рубину». В первом тайме играли хорошо, а потом получили два «стандарта». Начали вылезать из ямы, и тут такое поражение...

    – Задача – не вылететь, как у «Динамо» в прошлом году?

    – Мы смотрим в таблицу, но задача – выходить и выигрывать, несмотря на то, с кем ты играешь. Понятно, что давит наше положение. В верху турнирной таблицы играть проще. Ничего, надо вылезать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2016 12:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 5 ноября 2016, 01:18

      Как крысы минусуют)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 4 ноября 2016, 20:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вперёд Анжи!!!

      -4
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      Рейтинг: +111

      lifter025 4 ноября 2016, 18:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Анжи выиграет...

      -4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 4 ноября 2016, 14:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Завтра Анжи должен победить)

      -4
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