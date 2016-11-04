Моуринью: «Мхитарян должен быть лучше Маты, Лингарда и Марсьяля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, каким образом полузащитник Генрих Мхитарян может пробиться в основной состав команды.

«Все просто – он должен делать больше. Все ждут от этой команды многого, а на его позиции играет множество футболистов. Мхитарян должен быть лучше Маты, Лингарда и Марсьяля, только и всего.

Я, как и все тренеры, хочу побеждать. И каждый тренер хочет использовать тех игроков, которые, на его взгляд, помогут больше. Я в этом не исключение», – заявил Моуринью.

Напомним, Мхитарян перебрался в «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом из «Боруссии» Дортмунд.