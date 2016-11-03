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    «Крылья Советов» изначально не рассматривали кандидатуру Скрипченко на пост главного тренера

    Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что изначально самарский клуб не рассматривал кандидатуру экс-главного тренера «Урала» Вадима Скрипченко на пост наставника команды. Напомним, ранее за неудовлетворительные результаты был уволен наставник самарцев Франк Веркаутерен.

    «Решение о назначении Скрипченко принималось коллегиально. У нас был пул тренеров, и неожиданно освободился Скрипченко, хотя мы его изначально не рассматривали, откровенно говоря», – сказал Шляхтин.

    Источник: ТАСС

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    03.11.2016 19:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 4 ноября 2016, 21:14

      Круговорот тренеров одним словом,с Уралом провалился а КрыС поднимет? Сомнительно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 18:32

      Глянул кто такой Шляхтин, оказалось большой универсал, ага. Тренер по регби, легкоатлет, президент хоккейного клуба, областной министр спорта, глава Всероссийской федерации легкой атлетики. Иде успехи?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 3 ноября 2016, 22:23

      Каким же интересно был, пул тренеров, чтобы в итоге выбрать неожиданно "освободившегося" Скрипченко. Наверно в списке заранее были кандидаты из первой лиги. Чтобы потом менять ничего не пришлось. Сливают Крылья в ФНЛ. НЕПОМЕРНАЯ нагрузка на бюджет области :(

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 ноября 2016, 20:21

      удачи вадим викторович, но только после матча с уралом)

      -2
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