Лига Европы. «Рома» уверенно разобралась с «Аустрией», «Астра» разошлась миром с «Викторией»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» в гостях благодаря дублю Эдина Джеко обыграла «Аустрию» со счетом 4:2. Данная победа позволила римскому клубу набрать восемь очков и стать лидером квартета Е.

В другой встрече «Астра» и «Виктория», обменявшись голами в начале встречи, сыграли вничью – 1:1.

Лига Европы. Групповой этап. Группа Е. 4-й тур

Астра (Румыния) – Виктория (Чехия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Стан, 19; 1:1 – Крменчик, 25.

Аустрия (Австрия) – Рома (Италия) – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Кайоде, 2; 1:1 – Джеко, 5; 1:2 – Де Росси, 18; 1:3 – Джеко, 65; 1:4 – Наингголан, 78; 2:4 – Грюнвальд, 89.

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