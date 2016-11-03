Лига Европы. «Рома» уверенно разобралась с «Аустрией», «Астра» разошлась миром с «Викторией»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» в гостях благодаря дублю Эдина Джеко обыграла «Аустрию» со счетом 4:2. Данная победа позволила римскому клубу набрать восемь очков и стать лидером квартета Е.
В другой встрече «Астра» и «Виктория», обменявшись голами в начале встречи, сыграли вничью – 1:1.
Лига Европы. Групповой этап. Группа Е. 4-й тур
Астра (Румыния) – Виктория (Чехия) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Стан, 19; 1:1 – Крменчик, 25.
Аустрия (Австрия) – Рома (Италия) – 2:4 (1:2)
Голы: 1:0 – Кайоде, 2; 1:1 – Джеко, 5; 1:2 – Де Росси, 18; 1:3 – Джеко, 65; 1:4 – Наингголан, 78; 2:4 – Грюнвальд, 89.
Источник: Бомбардир.ру