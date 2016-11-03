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  • Лига Европы. «Зенит» обыграл «Дандолк» и досрочно вышел из группы

Лига Европы. «Зенит» обыграл «Дандолк» и досрочно вышел из группы

3 ноября 2016, 22:51
24

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле благодаря дублю Жулиано добился победы над «Дандолком» со счетом 2:1. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга набрал в квартете D 12 очков и досрочно вышел в следующую стадию турнира.

В другой встрече «Маккаби» и «АЗ Алкмаар» не порадовали зрителей голами, сыграв вничью – 0:0.

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 4-й тур

Зенит (Россия) – Дандолк (Ирландия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жулиано, 42; 1:1 – Хорган, 52; 2:1 – Жулиано, 78.

Зенит: М. Кержаков, Кришито, Ломбертс (Жирков, 89), Нету, Анюков, Маурисио, Витсель, Жулиано, Шатов, А. Кержаков (Джорджевич, 90), Кокорин.

Дандолк: Роджерс, Гэннон, Гартленд, Бойл, Шилдс, Хорган, Маунтни (О'Доннелл, 46), МакМиллан (Килдафф, 65), Финн, МакИлэни (Шилз, 83), Мэсси.

Предупреждения: Кришито, 41; Ломбертс, 86 – Финн, 43; Гартленд, 71; МакИлэни, 81; О'Доннелл, 88.

Маккаби (Израиль) – АЗ Алкмаар (Голландия) – 0:0

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Дандолк Маккаби АЗ Алкмаар
Комментарии (24)
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VVM1964
1478202935
УРА ! УРА ! УРА ! ЗЕНИТ В УПОРНОЙ БОРЬБЕ ОПЯТЬ ВЫРВАЛ " С КОСТЯМИ " БЕСЦЕННУЮ ПОБЕДУ !!! СЛААВЬСЯ , СЛААВЬСЯ , ВЕЛИКИЙ ЗЕНИТ !!!
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TRELL
1478203327
С победой родной Зенит! Душа и сердце всегда с тобой. Тяжело,конечно,было,но горжусь что добились победы.Бились и это радует... Отдельно по каждому смысла нет писать. Керж молодец,как всегда глаза горят! С победой Питер и Россия.
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iron_Savior
1478203367
А Жулиано то могет! Конечно у него нет в игре красивых финтов, нет такой же пушки, зато он КОМАНДНЫЙ игрок, да и забивает почаще
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TRELL
1478203402
Болеем теперь за Краснодар,болеем за наших!!!
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shurik45
1478203603
Зенит с ПОБЕДОЙ! Керж смотрелся не плохо ,хотя не все получалось . Ну Кока вообще везде успевает,-это прогресс . И в атаке ,и в обороне -зачет!
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Zeff
1478204441
С победой Зенит!
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Йогурт Мэн
1478204523
Поздравляю Зенит, Санкт-Петербург и страну с победой! Успешного продвижения в плей-офф Лиги Европы. Дандолку, кстати, желаю удачи и выхода из группы со второго места, они довольно крепкие ребята. Ну а теперь ждём хорошего результата от Краснодара, везения, успешного прессинга и голов! Фёдор, просись со скамейки и забивай, у Жулиано вон как здорово получается)
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Garrincha58
1478207227
непонятно чему тут все радуются игры нет в защите полный ах и ух, если с таким трудом полупрофессиональный Дундолк побеждаем то что будет в 1/16 сразу в аут
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Михас007
1478208047
зенит чемпион
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Mikal
1478208055
С такими финансами как у зенида он должен не 2:1 вымучивать победы у таких команд.
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