Лига Европы. «Зенит» обыграл «Дандолк» и досрочно вышел из группы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле благодаря дублю Жулиано добился победы над «Дандолком» со счетом 2:1. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга набрал в квартете D 12 очков и досрочно вышел в следующую стадию турнира.

В другой встрече «Маккаби» и «АЗ Алкмаар» не порадовали зрителей голами, сыграв вничью – 0:0.

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 4-й тур

Зенит (Россия) – Дандолк (Ирландия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жулиано, 42; 1:1 – Хорган, 52; 2:1 – Жулиано, 78.

Зенит: М. Кержаков, Кришито, Ломбертс (Жирков, 89), Нету, Анюков, Маурисио, Витсель, Жулиано, Шатов, А. Кержаков (Джорджевич, 90), Кокорин.

Дандолк: Роджерс, Гэннон, Гартленд, Бойл, Шилдс, Хорган, Маунтни (О'Доннелл, 46), МакМиллан (Килдафф, 65), Финн, МакИлэни (Шилз, 83), Мэсси.

Предупреждения: Кришито, 41; Ломбертс, 86 – Финн, 43; Гартленд, 71; МакИлэни, 81; О'Доннелл, 88.

Маккаби (Израиль) – АЗ Алкмаар (Голландия) – 0:0

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