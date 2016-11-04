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Лука Банти (Ливорно)
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Зенит - Дандолк

03.11.2016, Четверг, 21:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ (второй тайм) Лига Европы, 4 тур Зенит - Дандолк
Обзор матча
Лига Европы (2016/2017), группа D
Квалификация, 3 тур
20 октября, четверг 22:05 Дандолк 1:2 Зенит
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 5 0 1 17:8 +9 15
2. Алкмаар 6 2 2 2 6:10 -4 8
3. Маккаби ТА 6 2 1 3 7:9 -2 7
4. Дандолк 6 1 1 4 5:8 -3 4
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 4 ноября 2016, 23:07

    Молодцы

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    Рейтинг: +2606

    Freyk 3 ноября 2016, 21:07

    «Матч ТВ» — это просто без слов, показывать хоккей вместо футбола...

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > Freyk 3 ноября 2016, 21:14

    На МАТЧ Футбол 1 и Футбол 1 HD идет... Видимо спецом по-тихоньку подбивают на платные пакеты. У меня подключен он, но они в этом году обосрались с испанской Примерой (не продлили права на показ) поэтому я уже сомневаюсь в целесообразности этого пакета

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    Рейтинг: +2606

    Freyk > PassCSKA 3 ноября 2016, 21:17

    Что самое забавное, на платном канале, в отличие от основного «Матча», комментирует Орлов. По идее люди наоборот должны доплачивать, чтобы послушать кого-то другого.

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > Freyk 3 ноября 2016, 23:19

    Абсолютно согласен!!

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    Рейтинг: +14

    Просто игра > Freyk 4 ноября 2016, 01:54

    Разумный человек))

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:57

    ГОЛ!!!!

    -3
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