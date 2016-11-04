Зенит - Дандолк

Молодцы
|Квалификация, 3 тур
|20 октября, четверг
|22:05
|Дандолк
|1:2
|Зенит
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|6
|5
|0
|1
|17:8
|+9
|15
|2.
|Алкмаар
|6
|2
|2
|2
|6:10
|-4
|8
|3.
|Маккаби ТА
|6
|2
|1
|3
|7:9
|-2
|7
|4.
|Дандолк
|6
|1
|1
|4
|5:8
|-3
|4
Молодцы
«Матч ТВ» — это просто без слов, показывать хоккей вместо футбола...
На МАТЧ Футбол 1 и Футбол 1 HD идет... Видимо спецом по-тихоньку подбивают на платные пакеты. У меня подключен он, но они в этом году обосрались с испанской Примерой (не продлили права на показ) поэтому я уже сомневаюсь в целесообразности этого пакета
ГОЛ!!!!