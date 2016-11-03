Тарханов возглавил «Урал»

Александр Тарханов назначен новым главным тренером «Урала». Как сообщает источник, 62-летний специалист приступит к работе с командой в ближайшее время.

«Александр Федорович отправится с «Уралом» в Самару на матч 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Но руководить командой во время игры со скамейки запасных в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет Юрий Матвеев», — сообщили в клубе.

Напомним, что Тарханов руководил «Уралом» с 27 ноября 2013 года по 8 июня 2015-го.