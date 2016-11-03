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    Тарханов возглавил «Урал»

    Александр Тарханов назначен новым главным тренером «Урала». Как сообщает источник, 62-летний специалист приступит к работе с командой в ближайшее время.

    «Александр Федорович отправится с «Уралом» в Самару на матч 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Но руководить командой во время игры со скамейки запасных в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет Юрий Матвеев», — сообщили в клубе.

    Напомним, что Тарханов руководил «Уралом» с 27 ноября 2013 года по 8 июня 2015-го.

    Источник: ФК «Урал»

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    03.11.2016 10:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 3 ноября 2016, 17:44

      Удачи Тарханову с Уралом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 3 ноября 2016, 12:42

      Меняют все тренеров как перчатки, достали уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 ноября 2016, 12:37

      Удачи ему!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 12:21

      В Болгарии нет Терека....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      tootoo 3 ноября 2016, 12:10

      Пора Уралу в ФНЛ.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > tootoo 3 ноября 2016, 13:19

      тебе пораулицы мести скорее чем уралу в фнл

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      tootoo > Zenit_EKB_Ural 5 ноября 2016, 03:57

      Поржал :D
      За юмор плюсанул)

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 ноября 2016, 11:03

      До первого договорняка с терегом?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 ноября 2016, 11:01

      Как всё быстро произошло. Скрипченко в Уфу, Тарханов сразу в Урал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 ноября 2016, 10:53

      тарханов вечный спасатель

      3
      Ответить
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