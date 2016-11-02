Меркулов: «УОР – это школа жизни»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов вспомнил свои первые шаги в футболе, а также рассказал о том, как он стал игроком клуба из Екатеринбурга.

«В 14 лет попал в училище олимпийского резерва. Однажды мы приехали на мини-футбольный турнир, который проходил под Волгоградом в Городище. Там как раз проходил набор в УОР ребят 1994 года рождения. У нас из команды взяли одного парня, но не меня. А я на том турнире не проявил себя. Но мой тренер попросил обратить на меня внимание. В итоге я поехал на просмотр в Волгоград, и меня взяли в УОР.

В УОРе тоже был непростой график. Это была школа жизни. Единственное, хорошо, что кормили. А жили мы в общежитии вместе с легкоатлетами, борцами, ватерполистами. Все мы размещались на двух этажах, жили в тесном контакте. Дело доходило и до драк. Борцы, боксеры думали же, что они сильнее. Поэтому они пытались доминировать на этажах. Но мы ведь не мальчики для битья. Пытались с ними бороться не за превосходство, а чтобы жить спокойно.

Как состоялся переход в «Урал»? Я сначала приехал на просмотровый сбор в «Бажовию». Естественно, хотел уехать из Новочеркасска. Горел желанием показать себя. Тяжело было приспособиться к тренировкам команды Премьер-лиги. Очень хорошая команда! Как раз тот состав занял восьмое место. Было много новых для меня упражнений с мячом. А вот упражнения на физику, в принципе, везде одинаковые. Еще в плане тактики узнал много нового», — сказал он.