Раньери: «Муса готов к матчу против «Копенгагена»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена».

«Слимани не готов играть, и я рисковать им не хочу. Муса готов. Мы знаем, что «Копенгаген» – хорошая команда, которая проиграла только нам.

Со стартовым составом я определюсь завтра. Мы можем вписать в историю «Лестера» новую главу. Может, это случится не завтра. Нам важно быть сконцентрированными.

На Хэллоуин я купил пять упаковок шоколада и сел смотреть телевизор. Когда в дверь позвонили, я подпер ее стулом – все прошло хорошо», – сказал Раньери.