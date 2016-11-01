Зидан: «Играть за закрытыми дверями будет странно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Легии». Игра состоится в Варшаве и пройдет без зрителей.

«Без публики все будет по-другому, но для нас это ничего не меняет. Мои игроки – профессионалы. Играть за закрытыми дверями будет странно. Со мной это случалось в 2004 году, но это ничего не меняет в подготовке к матчу.

Бензема и Мората одинаково важны для команды. Каждый получит свое игровое время. Вы всегда спрашиваете меня об одном и том же, но я постоянно буду отвечать одинаково. Я забочусь о команде», – сказал Зидан.

Матч «Легия» – «Реал» состоится в среду, 2 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.