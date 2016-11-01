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«Терек» и «Зенит» рассудит Карасев

1 ноября 2016, 19:30
7

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура РФПЛ, который пройдет 5–6 ноября.

Игру «Зенита» и «Терека» обслужит Сергей Карасев, встречу «Томи» и «Спартака» – Александр Егоров.

5 ноября (суббота)

«Томь» – «Спартак»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Уфа» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Локомотив» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); нспектор – Михаил Ходырев (Москва).

6 ноября (воскресенье)

ЦСКА – «Амкар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Терек» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Ростов» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Томь Спартак Крылья Советов Урал Уфа Рубин Локомотив Анжи ЦСКА Амкар-Пермь Ахмат Зенит Ростов Арсенал Краснодар Оренбург
Комментарии (7)
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КАРАТ
1478020958
Карась будет в Тереке. Инфа для рыбаловов
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Aztec58
1478022536
А Карасёв не испужается, как в давнишнем матче Терек - Ростов, после которого он был отстранен от судейства?
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Kollljan
1478024921
Этот будет дудеть в пользу Терека. Это понятно.
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bumer_moscow
1478072692
Тоже договорняк будет?
Ответить
С-Пб on-line
1478076473
Очередное клоунадство гитариста будем лицезреть
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MANSUR-95
1478096445
Удачи Тереку
Ответить
neofizer
1478101737
хана зеньке!
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