Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Веркаутерен ждет от «Крыльев Советов» предложение о компенсации

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен, отправленный сегодня в отставку со своей должности, заявил, что надеется получить от руководства самарского клуба документ с предложением о денежной компенсации. Ранее пресс-служба «Крыльев» сообщила, что договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    «В дополнение к заявлению о том, что я больше не работаю в «Крыльях Советов», получил официальное уведомление об увольнении. Должен прийти еще один документ с предложением о компенсации. Клуб принял решение о расторжении в одностороннем порядке контракта, в котором есть положение о неустойке. Спасибо болельщикам «Крыльев Советов» за поддержку. Желаю команде победить в субботу», – сказал бельгийский специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2016 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 1 ноября 2016, 22:45

      печально то что всё так получается на самом деле(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 1 ноября 2016, 21:08

      "Веркаутерен покинул Крылья Советов по взаимному согласию".Хоть бы за словами следили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 1 ноября 2016, 19:17

      Чисто по мужски, было- бы подать самому в отставку и не требовать компенсации, я думаю ему и так хорошо платили в Крыльях. Крылья на последнем месте и игра совсем не о чем. Даже с таким составом можно играть лучше :(

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      MonTee > Victor.Vings 1 ноября 2016, 20:30

      согласен. Не самый плохой состав, но идем на последнем месте...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 18:50

      С этим будет посложнее, ага.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11