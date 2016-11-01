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    Селюк: «Если ЦСКА так не нравится Траоре, могу забрать его хоть зимой»

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда ЦСКА Ласина Траоре, подчеркнул, что готов забрать своего клиента из армейского клуба уже зимой, если руководство красно-синих не устраивает качество игры ивуарийца. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что летом при комплектовании команды были допущены ошибки. Напомним, 26-летний футболист, права на которого принадлежат «Монако», присоединился к армейцам на правах аренды в июле.

    – Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что в летнее трансферное окно клуб взял не тех, кого хотел. Понимаете, о ком он говорит?

    – Устал уже обсуждать Ласина. Если ЦСКА захочет, чтобы Ласина покинул клуб и готов отпустить его зимой, то вопросов нет никаких. Пожалуйста, готов к разговору. Есть достаточно других команд, которые готовы видеть футболиста в своем составе. ЦСКА даже хорошо, что у них есть Траоре, на которого можно все свалить – тут не коснулся мяча, там не добежал. Все играют шикарно, кроме нападающего. Он единственный, кто портит всю картину.

    Меня удивляет, когда говорят о том, что у Траоре не получилось в Англии. Ласина в «Эвертоне» в первом же матче забил на третьей минуте. А проблема у него была из-за скрытой травмы, которую он получил в «Анжи». Главный тренер «Эвертона» очень хотел видеть его в команде, Мартинес может подтвердить, что из колеи Траоре выбила травма.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 17:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 2 ноября 2016, 11:58

      Селюк: "Готов забрать... Но деньги вперед!"

      0
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      Рейтинг: +25029

      bset 1 ноября 2016, 23:41

      Уважение Селюку. Все вокруг понимают, что Траоре бревно, Траоре это подтверждает играми, где от него все отскакивает рандомно все, а Селюк его нахваливает и выставляет в положительном свете. Я бы так не смог.

      1
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      Рейтинг: +13

      Fucking sportag 1 ноября 2016, 22:45

      Черное мертвое дерево,боже мой,быстрее бы зимний перерыв,я очень надеюсь,что его сольют.

      2
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 1 ноября 2016, 21:21

      Скобу чудо ещё то))

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Serhio1010 1 ноября 2016, 21:21

      Селюк)))

      0
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 1 ноября 2016, 20:31

      Ребята если честно то его вины мало, он нападающий уоторому создают ситуацию, а не который создвет сам. Цска играет не правильно. Постояно через центр, фланги не работают, ео кроме фернандеса и то он прорывы делает , а не навесы.

      -1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 ноября 2016, 19:58

      После Анжи не тот уже Ласина

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Nerlinger 1 ноября 2016, 20:20

      не хочет

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 1 ноября 2016, 19:52

      Траоре у него на мелкие расходы...
      Игрок явно не тот,каким мы его знали... абсолютно инертный..(((не уровень ЦСКА однозначно ..впрочем как и пол команды..

      1
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      Рейтинг: +288

      NotFound 1 ноября 2016, 19:19

      Забирайте это бревно!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 ноября 2016, 19:14

      цену набивает себе и своему протеже..

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 18:46

      Селюк - хабалка базарная.

      3
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