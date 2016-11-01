«Кубань» объявила о назначении Южанина главным тренером

«Кубань» объявила о назначении на пост главного тренера Николая Южанина. Отмечается, что обязанности по руководству командой будут, как и прежде, возлагаться на Евгения Калешина, не имеющего в настоящий момент тренерской лицензии PRO. Событие прокомментировали гендиректор желто-зеленых Геннадий Крапивка, а также сам новоиспеченный рулевой краснодарцев.

«Выбор в пользу Николая Николаевича неслучаен. Он уже работал в «Кубани», хорошо знает, что такое ФНЛ, и обладает богатым тренерским опытом. Уверен, что его знания помогут команде достичь поставленных целей», – сказал Крапивка.

«Благодарю руководство за оказанное доверие. Я родился и вырос в Краснодаре, и «Кубань» для меня всегда была особенной командой. Возможность поработать в клубе с такой историей и армией неравнодушных болельщиков выпадает нечасто, поэтому я рад возможности приносить пользу в любом качестве», – отметил Южанин.