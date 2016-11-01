Газизов считает, что введение видеоповторов снизит количество судейских скандалов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов положительно высказался насчет возможного использования видеоповторов на матчах Премьер-лиги. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вариант с введением подобной системы.

– Эта идея интересна. Важно, сколько времени будут занимать просмотры повторов со спорными моментами.

– Кто должен запрашивать повторы – команды или судья?

– Команды. А сколько раз за матч прибегать к просмотрам, нужно обсуждать.

– Это повысит качество судейства?

– Вопрос не в квалификации арбитров и не в отсутствии доверия к ним. Скорости в футболе выросли, все судьи ошибаются во всех чемпионатах. Явной предвзятости с их стороны нет. Повторы помогут снизить количество скандалов – ошибку можно исправить на месте, и тогда не будет вопросов по красным карточкам, голам из офсайдов.