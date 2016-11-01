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    Красич: «Каррера многому научился у Конте и все это дает игрокам «Спартака»

    Полузащитник польской «Лехии» Милош Красич рассказал о совместной работе в «Ювентусе» с нынешним наставником «Спартака» Массимо Каррерой. По мнению футболиста, наставник красно-белых многому научился у Антонио Конте.

    «Я очень хорошо знаю Карреру, он был третьим тренером в «Ювентусе» при Конте. Каррера общался с игроками, помогал главному тренеру, но никогда не участвовал в самих тренировках или тактических занятиях. Думаю, он многому научился у Конте, и все это дал игрокам «Спартака», – сказал Красич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.11.2016 10:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 1 ноября 2016, 16:58

      А по мне так это отличная форма и самоотдача группы игроков,во главе с Промесом.Его однозначно купят у Спартака при такой его игре,думаю его уже многие просмаривают.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 ноября 2016, 15:51

      Да не Каррера дал многое Спартаку, а настоящие спартаковцы-Д.Аленичев,
      Е.Титов и конечно В. Карпин. Это моё мнение, хотя я болею за ЦСКА.

      -1
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      Рейтинг: +100977

      zigbert 1 ноября 2016, 14:01

      Факт на лицо,оборона при нем стала действовать лучше.

      2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 1 ноября 2016, 13:38

      При Каррере игроки и игра прогрессируют... Чьим бы наследием это ни называли ,я не видел такого уже давно, при самых разных тренерах. Дай Бог ему удачи.

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 ноября 2016, 11:45

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      Всё это плохо кончится, для Спартака!

      -15
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Zeff 1 ноября 2016, 11:54

      Все это плохо кончится для Зенита)

      14
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Pro100Kid 1 ноября 2016, 12:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Зенита небольшой спад. Но он лидирует. А для Спартака спад, это полный крах.

      -7
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      Рейтинг: +8121

      nik55 > Zeff 1 ноября 2016, 12:31

      газпром лидирует а не зенит

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Zeff 1 ноября 2016, 12:53

      Лидирует??????? На втором месте,сказочное лидерство.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > nik55 1 ноября 2016, 17:51

      Газпром лидирует, Лукойл в . опе!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > nik55 1 ноября 2016, 17:54

      Это не Миллер вам четыре банки отгрузил.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Диктор 1 ноября 2016, 17:57

      По игре Зенит первый. Спартак-Недоразумение.

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