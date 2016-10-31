Оказаки может заменить Хонду в «Милане»

Итальянский «Милан» рассматривает вариант приобретения нападающего «Лестера» Синджи Оказаки. 30-летний японец может сменить клубную прописку в ближайшее январское трансферное окно. Он может заменить другого японца в составе итальянцев – Кейсуке Хонду, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Срок действующего контракта нападающего с «Лестером» рассчитан до середины 2019 года. В текущем сезоне Оказаки провел в Премьер-лиге семь игр, в которых отметился одним голом.