Ярмоленко помирился с ультрас «Динамо»

Футболист киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко организовал встречу с ультрас клуба после инцидента, произошедшего по завершении матча 12-го тура украинской Премьер-лиги с «Александрией» (1:1). Напомним, что тогда Ярмоленко подошел после неудачного матча к болельщикам на трибуне и услышал в свой адрес оскорбительную речь, на что он ответил в нецензурной форме.

«Состоялся серьезный мужской разговор, который поставил точку в этом вопросе. Андрей объяснил свою позицию и подчеркнул, что у него не было желания негативно вести себя по отношению к кому-либо из представителей движения», – говорится на фанатской странице в соцсети ВКонтакте.