Маурисио было тяжело настраиваться на матч с «Томью»

Полузащитник «Зенита» Маурисио уверен, что его команда проявила характер, обыграв на своем поле «Томь» с минимальным счетом.

«Мы показали характер после крупного поражения от «Анжи». На игру с «Томью» было тяжело настраиваться, но мы справились. Главное, что мы не опустили голову и заработали сегодня три очка. Могли «Томи» забить еще один мяч, но не вышло.

Не знаю, почему нам так трудно даются матчи с соперниками более низкого класса. Наверное, проблема в том, что последние недели мы играем через каждые три дня. Но это не оправдание. Но трудно выдерживать такой жесткий график», – сказал Маурисио.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Томь» закончился со счетом 1:0.