ФНЛ. «Факел» одолел «Зенит-2», «Кубань» вырвала победу над «Волгарем» и другие результаты

В матче 19-го тура первенства ФНЛ «Факел» благодаря голу с пенальти в исполнении Михаила Бирюкова одержал победу над «Зенитом-2» – 1:0. Данный успех позволил воронежскому клубу подняться на третье место в турнирной таблице.

В других встречах «Кубань» вырвала три очка против «Волгаря», «Сокол» дома оказался сильнее «Балтики».

Первенство ФНЛ. 19-й тур

Кубань (Краснодар) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гогниев, 81.

Сокол (Саратов) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дудолев, 8.

Факел (Воронеж) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бирюков, 55 (с пенальти).

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