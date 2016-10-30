Селюк: «План Гвардиолы состоит в том, чтобы всех унизить»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк не перестает критиковать главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу.

На этот раз агент упрекнул испанца в том, что ему не нравятся футболисты, которые проявляют лидерские качества.

«Его план состоит в том, чтобы всех унизить: Яя и других игроков, которые вошли в историю «Сити» за последние годы. Туре не единственная его жертва. Были еще Харт и Насри. Гвардиола хочет работать с молодыми ребятами, которых можно контролировать», – сказал он.