Алдонин: «ЦСКА проиграл по делу»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче 12-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» обыграл армейцев со счетом 3:1.

«ЦСКА проиграл по делу, «Спартак» был сильнее в этом матче, поэтому нет смысла грустить или злиться. Нужно анализировать и менять игру за счет смены тактики. ЦСКА впереди ничего не создает и сзади много пропускает. Первый гол, безусловно, ошибка Игоря, а потом – проникающие передачи, к которым приводили коллективные ошибки. «Спартак» был ближе к победе, он и победил. Злиться можно только на самих себя.

«Спартак» обыграл соперника оптимальным составом и качественной игрой в атаке. У хозяев были хорошие исполнители, которые восстановились после травм – Глушаков, Зе Луиш, Промес. Все они сделали результат. У ЦСКА тоже были хорошие моменты, у того же Страндберга. Он был намного опаснее, чем Траоре.

Ничего еще не потеряно, упущено всего три очка. Хотелось бы отметить шикарную атмосферу на стадионе, 44 тыс. – это эмоционально заряжает футболистов. К настрою армейцев у меня вопросов нет, просто из-за сокращенного состава были ограничены возможности», – сказал Алдонин.