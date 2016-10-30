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Алдонин: «ЦСКА проиграл по делу»

30 октября 2016, 07:15
12

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче 12-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» обыграл армейцев со счетом 3:1.

«ЦСКА проиграл по делу, «Спартак» был сильнее в этом матче, поэтому нет смысла грустить или злиться. Нужно анализировать и менять игру за счет смены тактики. ЦСКА впереди ничего не создает и сзади много пропускает. Первый гол, безусловно, ошибка Игоря, а потом – проникающие передачи, к которым приводили коллективные ошибки. «Спартак» был ближе к победе, он и победил. Злиться можно только на самих себя.

«Спартак» обыграл соперника оптимальным составом и качественной игрой в атаке. У хозяев были хорошие исполнители, которые восстановились после травм – Глушаков, Зе Луиш, Промес. Все они сделали результат. У ЦСКА тоже были хорошие моменты, у того же Страндберга. Он был намного опаснее, чем Траоре.

Ничего еще не потеряно, упущено всего три очка. Хотелось бы отметить шикарную атмосферу на стадионе, 44 тыс. – это эмоционально заряжает футболистов. К настрою армейцев у меня вопросов нет, просто из-за сокращенного состава были ограничены возможности», – сказал Алдонин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Алдонин Евгений
Комментарии (12)
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Texac777
1477803271
мдаа неожиданно
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семенчик
1477805107
Это точно
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Mi6
1477805808
Если-бы недотренеришка тряпкослуц давал практику Страндбергу, то и результат мог быть другим. Но это сослагательное наклонение. Вина слуца однозначна. Беги, слуц, беги...
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a-rakhmatov
1477805999
Кони повержены....очень жаль, но свиньи сегодня на коне)))
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agrmark
1477806418
Спартак был сильнее, играл лучше и победил по праву!!!
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VeniaminS
1477806892
Слабое нападение!
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Каратель помойников
1477808278
да по моему с оренбургом сложнее было инрать
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Polilux
1477809644
Сплавить БРЕВНО из нападения ЦСКА и всё наладиться.
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alexis02lion
1477811186
Всё правильно и объективно сказал. Спартак правда был лучше. Все лидеры выздоровели и сделали игру. Карлос явно лучше этого африканца. И ничего не потеряно, но с таким составом и игрой как бы вообще мимо кубков не пролететь. Пока только отскоки по 1 мячу на последних минутах в тренде у ЦСКА в этом сезоне, а если соперник упрётся, то и не будет очков. Так что надо и правда что-то менять в зимний перерыв, а то будет кризис как в Локо.
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Пастырь
1477817298
Слуцкий очень сильный тренер, но ему нужно поменять команду.
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