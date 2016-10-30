Симеоне: «Мне смешно слышать, что только сейчас мы стали атакующей командой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после победы в матче десятого тура Примеры против «Малаги» (4:2).

«Игра была сложной, но мы хорошо все контролировали. Победа заслуженная, добытая в тяжелой борьбе. При счете 3:2 я увидел сильную и решительную команду, несмотря на опасность потерять очки.

Я смеюсь, когда говорят, что только сейчас мы стали атакующей атакующей командой и начали играть в хороший футбол.

Я помню финал Лиги Европы и Суперкубок. Просто посмотрите на составы – факты говорят громче, чем слова», – сказал Симеоне.