Аллегри: «Игуаин сделал выбор и не должен чувствовать себя предателем»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после победы в матче 11-го тура Серии А против «Наполи» (2:1), победный гол в котором забил бывший игрок неаполитанцев Гонсало Игуаин.

«Это важный результат, но не решающий. Игра была наполнена тяжелой борьбой, интенсивна и сбалансирована.

Поначалу темп был спокойным, но интенсивность постепенно росла. Голевых моментов было мало, как это обычно и случается в играх лидеров таблицы.

Игуаин сделал выбор и перешел к нам, он совершенно не должен чувствовать себя предателем. Напротив, он принял смелое решение», – сказал Аллегри.