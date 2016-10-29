Опрос: нужно ли Слуцкому уходить из ЦСКА?

Убедительная просьба ко всем, кто работает по методичкам Слуцкого и КО!
Победа ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году была одержана при живом и пока здоровом Валерии Георгиевиче Газзаеве, а ваш «качалкин» появился в команде лишь в 2009-ом!!! Или внесите в методички поправки, или сделайте сразу Слуцкого чемпионом всего, всего, всего на свете... И всех чемпионатов мира по футболу... Включая те, которые были проведены, когда он ещё не родился... А заодно и по хоккею... Чего мелочиться? О том, что он якобы выиграл Кубок УЕФА я уже читал на "соккере», слышал своими собственными ушами от некоего профессионального экс-комсомольца Осина на радиостанции «Ухо Мацы»… Мне рассказывали, что несли подобный бред и на ТВ (сам не смотрю его уже лет двадцать!).
Не загаживайте ещё и «бомбардир»! Мало вам других информационных клоак?
В матче 12-го тура РФПЛ ЦСКА потерпел поражение от «Спартака» со счетом 1:3. Армейцы отстают от лидера на семь очков, занимают третье место в РФПЛ, а по итогам всего тура могут опуститься и ниже.
«Бомбардир» хочет узнать мнение читателей о том, нужно ли Леониду Слуцкому покинуть клуб.