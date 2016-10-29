Опрос: нужно ли Слуцкому уходить из ЦСКА?

В матче 12-го тура РФПЛ ЦСКА потерпел поражение от «Спартака» со счетом 1:3. Армейцы отстают от лидера на семь очков, занимают третье место в РФПЛ, а по итогам всего тура могут опуститься и ниже.

«Бомбардир» хочет узнать мнение читателей о том, нужно ли Леониду Слуцкому покинуть клуб.