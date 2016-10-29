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    Опрос: нужно ли Слуцкому уходить из ЦСКА?

    В матче 12-го тура РФПЛ ЦСКА потерпел поражение от «Спартака» со счетом 1:3. Армейцы отстают от лидера на семь очков, занимают третье место в РФПЛ, а по итогам всего тура могут опуститься и ниже.

    «Бомбардир» хочет узнать мнение читателей о том, нужно ли Леониду Слуцкому покинуть клуб.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 23:00
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 31 октября 2016, 22:09

      Убедительная просьба ко всем, кто работает по методичкам Слуцкого и КО!

      Победа ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году была одержана при живом и пока здоровом Валерии Георгиевиче Газзаеве, а ваш «качалкин» появился в команде лишь в 2009-ом!!! Или внесите в методички поправки, или сделайте сразу Слуцкого чемпионом всего, всего, всего на свете... И всех чемпионатов мира по футболу... Включая те, которые были проведены, когда он ещё не родился... А заодно и по хоккею... Чего мелочиться? О том, что он якобы выиграл Кубок УЕФА я уже читал на "соккере», слышал своими собственными ушами от некоего профессионального экс-комсомольца Осина на радиостанции «Ухо Мацы»… Мне рассказывали, что несли подобный бред и на ТВ (сам не смотрю его уже лет двадцать!).

      Не загаживайте ещё и «бомбардир»! Мало вам других информационных клоак?

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 октября 2016, 21:10

      Решает только Гинер.

      -1
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      Рейтинг: +388

      R015RK 31 октября 2016, 13:49

      Слуцкий До свидания, Газзаева верните. При Газзаеве быстро поменяется трусливая тактика

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 октября 2016, 16:39

      К моим постам: Панченко в 19 турах наколотил уже 15 мячей! А с учётом того, что пару туров он пропустил, то получается фактически, что забивал по голу за игру!
      Привет прохиндеям Слуцкому и Селюку! В аду ваше место! Вместе с Траоре...

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      Рейтинг: +1969

      Niko 30 октября 2016, 12:06

      слуцкого менять нельзя. надо менять подход слуцкого под давлением руководства. Траоре в запас, лучше никак чем так. шанс молодежи. повыше забрало и погнали, лучше крупно слетать, чем так мучиться как было в этом сезоне. хотя последние пару матчей не назвал бы провальными.

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      Рейтинг: +6913

      батог > Niko 30 октября 2016, 14:33

      Да, лучше как спартак, года три повозиться с молодежью, прикупить кого, поставить игру! Стареет команда!

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 30 октября 2016, 11:07

      Ну почему сразу менять. Ведь никто другой не сможет с такой медленной защитой с такими полунапами продолжать держать команду в элите чемпионата и проигрыш сильному сопернику не умаляет заслуги тренера.

      -1
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      Рейтинг: +837

      eleng 30 октября 2016, 10:52

      Нужно быть объективными, Слуцкий хороший тренер, три чемпионства за четыре года- это круто, ну да сейчас ЦСКА не на коне, сори за аллегорию. Я за сильный ЦСКА, пусть будет борьба и интересный чемпионат.

      -1
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      Рейтинг: +362

      sargassov 30 октября 2016, 10:30

      Нужно, и не только Слуцкому

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 30 октября 2016, 09:31

      да пусть сидит дальше раскачивает коней

      -2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 30 октября 2016, 07:49

      Гинеру виднее... Пока денег нет на команду, Слуцкий только и может на плаву держать...(((

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