Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «Судья по-крупному ничего не испортил в дерби»

    Президент РФС Виталий Мутко оценил работу главного судьи матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1) Алексея Николаева.

    «Судьи – тоже люди, они могут ошибаться, но в целом нормально отработал арбитр. Есть инспектор матча, он поставит оценку соответствующую, есть эксперты, которые дадут оценку. Судья по-крупному ничего не испортил, старался, чтобы его не было видно, давал бороться.

    Может, один эпизод будут обсуждать – попадание мяча в руку. Опять же, такое решение он принял, имеет право – он судья. Трудно давать ему оценку: это эпизод, мгновение. Николаев – один из лучших арбитров, никакой предвзятости не было», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2016 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 29 октября 2016, 22:28

      Да чо вы до руки то доебались все?Там вернблум тоже в шрафной фолил, тоже можно было ставить.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Тraumtanzеr 30 октября 2016, 00:28

      Скажу больше, помимо того фола, было ещё 2 адовых локтя, за каждый из которых можно при желании давать красную. Фол на Зобнине карточка краснее красного... Но, у этого отморозка даже жёлтой по истечению матча не оказалось...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      dedruz 29 октября 2016, 22:00

      у "фром май харта" всегда все на позитиве))) красава.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11