Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Данильянц: «Ротация была обусловлена состоянием игроков. Нужно помнить про «Атлетико»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о причинах ротации состава в матче 12-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

    «Она обусловлена состоянием футболистов. Нужно помнить, что впереди матч с «Атлетико» . Кто-то травмирован, кто-то просто перегружен. Впереди долгий перелет, это еще одна из причин, почему пришлось менять состав», – сказал Данильянц.

    «Ростов» сыграет на выезде с «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 ноября.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2016 19:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 30 октября 2016, 12:10

      еще разок побережем игроков для лиги чемпионов и будем в премьер-лиге бороться за выживание

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 30 октября 2016, 11:35

      Не будем унывать, господа. Проигран бой, но не война!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      Даникс-72 29 октября 2016, 23:08

      Амкар не та команда, против которой можно играть полудублем. Но выбора для Ростова видимо не было. Был шанс для молодёжи. Не сдюжили на мой взгляд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 29 октября 2016, 19:34

      а Джанаев травмирован или перегружен?
      или одно очко ничего не решает?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11