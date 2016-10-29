Данильянц: «Ротация была обусловлена состоянием игроков. Нужно помнить про «Атлетико»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о причинах ротации состава в матче 12-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

«Она обусловлена состоянием футболистов. Нужно помнить, что впереди матч с «Атлетико» . Кто-то травмирован, кто-то просто перегружен. Впереди долгий перелет, это еще одна из причин, почему пришлось менять состав», – сказал Данильянц.

«Ростов» сыграет на выезде с «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 ноября.