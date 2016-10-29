Василий Березуцкий: «В моменте с голом надо было встречать ближе в опорной зоне»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями в перерыве матча 12-го тура РФПЛ против «Спартака». Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

«Что касается пропущенного гола, то в опорной зоне надо было встречать ближе. Удар опасный, поле скользкое, мяч скользнул и попал в ворота.

У нас был только один момент. Нам надо прибавлять и играть, как в последние 15 минут первого тайма. Первые 30 минут «Спартак» владел преимуществом и мячом. Нам надо прибавлять», – сказал Березуцкий.