Монтелла не стал обсуждать возможный трансфер Верратти

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подчеркнул, что пока преждевременно что-либо говорить о вероятном переходе хавбека «ПСЖ» Марко Верратти в стан «россонери». Ранее сообщалось, что на уход итальянца из парижского клуба могут повлиять нападки СМИ.

«Не хочу вас разочаровывать, но пока преждевременно обсуждать возможность перехода Верратти в «Милан». В то время, как я возглавлял «Фиорентину», мы были близки к приобретению Марко, но он выбрал «ПСЖ» из-за лучших финансовых условий», – сказал Монтелла.