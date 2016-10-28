Борис Игнатьев: «Локомотив», «Краснодар», «Анжи» и «Уфа» – претенденты на победу в Кубке России»

Бывший главный тренер российской сборной Борис Игнатьев назвал фаворитов в борьбе за Кубок России.

«После вылета «Зенита» одного фаворита нет. «Локомотив», «Краснодар», «Анжи» и «Уфа» — вот эти команды сейчас по потенциалу основные претенденты на победу в Кубке. Все решит их отношение к турниру. «Уфа», например, показывает содержательный футбол, хорошо выстроена игра команды. У футболистов «Уфы» появилась уверенность, плюс видна тактическая выучка и работа тренерского штаба. Что касается «Локомотива», то мне очень понравилась игра команды в четвертьфинальном матче с «Крыльями Советов»

«Локомотив» находится в хорошем функциональном состоянии, они быстры и логичны в принятии решений. Есть недочеты, но в целом команда надежно обороняется, в отличие от «Зенита». У них четко обозначен переход из обороны в атаку. В их игре наблюдаются серьезные изменения в положительную сторону», — отметил Игнатьев.