Витиньо может перейти из ЦСКА во «Фламенго»

Нападающий ЦСКА Витиньо, который на данный момент выступает на правах аренды за «Интернасьонал», может остаться в Бразилии.

Отмечается, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Фламенго». Отец форварда уже провел встречу с представителями клуба, на которой дал устное согласие на сделку. Теперь «стервятникам» необходимо договориться о переходе с армейцами. Не исключен вариант с арендой игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо провел 23 матча, в которых забил семь голов.