Гаджиев: «Зенит» провел плохой матч, «Анжи» – один из лучших»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не согласен с тем, что «Зенит» в матче Кубка России против «Анжи» не старался выиграть.

«Абсолютно не согласен с тем, что «Зенит» не старался выиграть. Это не более чем досужие, кухонные разговоры. Как подобное некоторым в голову приходит, ума не приложу. «Зенит», проигрывая с таким крупным счетом, в какой-то мере дискредитирует себя, поэтому говорить о том, что это «слив», — полный бред.

То, что произошло в этом матче, — это грубые ошибки, они случаются даже с такими профессиональными клубами, как «Зенит». Плюс удаление вратаря — все эти факторы наслоились. Я бы разделил причины поражения на несколько моментов. Во-первых, была недооценка соперника. Во-вторых, у питерцев все-таки довольно плотный график, идет упорная борьба в Премьер-Лиге и еврокубках. Все это, конечно, выхолащивает команду.

Думаю, в данном случае махачкалинцы сыграли так, как им позволил соперник. «Зенит» провел плохой матч, «Анжи» — один из лучших. С другой стороны, выиграть у такого соперника дорого стоит. Надо иметь определенный класс. Но опять же, ко всему наслоились идиотские ошибки «Зенита» в этой игре», — рассказал Гаджиев.

Матч 1/8 финала Кубка России «Анжи» – «Зенит» закончился с счетом 4:0.