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    В «Кайрате» готовы продлить соглашения с Тимощуком и Аршавиным

    Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о возможности продолжения сотрудничества клуба с полузащитниками Анатолием Тимощуком и Андреем Аршавиным.

    «Когда мы пришли в «Кайрат», то пришли к неутешительному выводу, что у казахстанских футболистов отсутствует понимание того, что это – профессиональная работа. Тимощук и Аршавин на своем примере показали местным игрокам, как к ней надо относиться. К тренировкам, режиму, восстановлению, поведению вне поля. Именно поэтому они в своем возрасте прекрасно себя чувствуют! Мы и сами с их помощью учились, открывали для себя новые вещи.

    У Тимощука заканчивается полуторалетний контракт, у Аршавина – первый сезон в его соглашении по системе «1+1». Мы договорились, что в конце сезона сядем и будем вместе решать, что дальше.

    Повторю лишь, что мы абсолютно довольны их работой», – сказал Боранбаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 08:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      murakami777 28 октября 2016, 12:53

      мастерство не пропьешь...если без травм, то пару сезонов они точно смогут сыграть на уровне более чем достаточном для чемпионата Казахстана

      1
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 28 октября 2016, 08:58

      Аршавин в 2008 всю соборную тащил.и олухи те кто его поносил после его спада.

      2
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 > Байкал-Сибирь 28 октября 2016, 12:32

      Андрюха даже сейчас бы неплохо в сборной смотрелся

      -2
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