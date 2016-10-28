Василий Березуцкий: «На встрече с фанатами нам было о чем поговорить»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал об итогах встречи с болельщиками команды на базе в Ватутинках.

— Обсудили все претензии: как к команде со стороны фанатов, так и наоборот. Нам действительно было о чем поговорить. Поэтому правильно, что такая встреча состоялась.

— То есть оскорбительных баннеров в адрес Слуцкого на дерби мы не увидим?

— Вот этот конкретный момент мы не обсуждали. Но мне показалось, что все друг друга отлично поняли. Мы — ЦСКА, мы все одна семья, столько пережили вместе... Перед дерби со «Спартаком» нам всем необходимо сплотиться, и это главный итог встречи с фанатами.