Луческу: «Результат матча с «Анжи» – стыдный и для меня, и для игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился эмоциями от матча 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4), отметив, что петербуржской команде стыдно за результат данной встречи.

– В этой победе есть заслуга «Анжи», они быстро адаптировались к тяжелому полю, были более агрессивны и амбициозны. Они заслужили сегодняшний результат. Начали вроде ничего, имели преимущество, потом начали проигрывать единоборства фланговые полузащитники – Мак и Шатов, – и мы начали терять преимущество на флангах. Возможно, все бы поменялось, если бы Дзюба забил с нескольких метров. Все закончилось с момента удаления Кержакова. Мне бы хотелось еще раз посмотреть этот эпизод с повторами.

Потеряли полностью спокойствие, организацию игры, начали делать искусственные офсайды, которые несвойственны нашей обороне. Делали передачи, которые соперник перехватывал, и в конце-концов забил. Сожалею, что не проиграли достойно. Должны были сказать, что вы сильнее, пожать руку сопернику и исключить эпизод в конце. Это единственное, о чем я сожалею. Хотелось бы пройти дальше, но в последнее время у нас тяжелые условия – большая группа игроков травмирована, есть футболисты, которых я еще не видел в деле. К Данни, Файзулину и Рязанцеву присоединились Кришито и Смольников, Сейчас еще выбыл Хави Гарсия. Нам нужно сплотиться и доказать, что мы можем выходить из таких ситуаций. Что касается результата в Кубке, то что 4:0, то 4:1 – нет значения с точки зрения турнирной ситуации.

– Что было в раздевалке после матча?

– Был разговор с командой. Он оказался более длинным, чем обычно. Это было очень важно. Я был недоволен жестом Нету в первом тайме: даже если арбитр остановил игру, это не позволяет ему толкать его. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает – но ты должен уступать достойно, тем более на таком высоком уровне. Нужно было по горячим следам проанализировать то, что сегодня произошло. Результат – стыдный и для меня, и для футболистов.