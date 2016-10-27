Чебану: «Бердыев настолько уходит в работу, что не замечает ничего вокруг»

Голкипер «Мордовии» Илья Чебану рассказал о выступлениях в «Рубине» под руководством главного тренера Курбана Бердыева.

– Курбан Бердыев в работе с игроками такой же строгий, как и на публике?

– Сильные стороны Курбана Бердыева – умение анализировать и делать глубокие выводы. Он настолько уходит в работу, что не замечает вообще ничего вокруг. Ребята это чувствуют и не позволяют себе заниматься чем-то отвлеченным. Причем это даже не страх перед тренером, а какое-то уважение к нему. В «Рубине» я не был первым вратарем, знал свое место, поэтому близко с Бердыевым не взаимодействовал. Но поймите, что простые люди чемпионами не становятся.

Полностью интервью с Чебану можно прочитать здесь.