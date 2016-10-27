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    Гончаренко зимой может пройти стажировку в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко ближайшей зимой может пройти стажировку в «Манчестер Сити». Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

    «Все моменты по соглашению будут в зимний перерыв: кто-то поедет на стажировку, кто-то с кем-то сыграет. Мы сейчас большое внимание уделяем киберфутболу. Мы пытаемся сделать игру между нашим игроком против представителя «Сити». Мы надеемся, что кто-то из детских тренеров посетит «Сити», плюс это, естественно, медицинский штаб. Повторю, это запланировано на зимний перерыв.

    Стажировка Гончаренко в «Сити»? Я хотел бы промолчать об этом, но это один из вариантов, что Виктор Михайлович может посетить «Сити» и пообщаться с Гвардиолой», – сказал Газизов.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2016 14:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 27 октября 2016, 16:13

      Гончаренко-хороший тренер))) Стажировка ему не помешает для постановки атакующего футбола)))

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 27 октября 2016, 16:01

      У Пепа есть, конечно, чему поучиться. Но пусть после этого Гончаренко работает в любой из футбольных лиг, но только не в России. Отношение российских денежных мешков к хорошим специалистам просто свинское!

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