Чебану: «В Австрии вырос с плеядой игроков, которые потом доросли до сборной этой страны»

Вратарь «Мордовии» Илья Чебану в интервью «Бомбардиру» рассказал, как делал первые шаги в футболе в Австрии.

«Так получилось, что уехал я даже не в профессиональный клуб, а в футбольную академию. Это как техникум получается. Мысль была такая, чтобы совмещать получение образования и футбол. В Молдавии это было бы сложнее. Хотелось также уйти от давления, связанного с фамилией, и быть в стороне.

Пусть за основные команды я не играл, но практики было достаточно. Я вырос с плеядой игроков, которые потом доросли до сборной Австрии. Предль, Янкер, Окотие – с этими ребятами пересекался. Они были лидерами своих команд. В дублях вообще видел много талантливых игроков, которые не пробились дальше из-за отсутствия хорошей первой команды. Игрокам «Штурма», кстати, даже в чем-то повезло. Сыграло роль, что клуб в то время был на волоске от банкротства, и всю нашу вторую команду, включая тренера Франко Фоду, перевели в основной состав. Тогда иногда даже кушать нечего было, в интернате ночевать оставались. В течение двух лет этот коллектив завоевал чемпионский титул. Денег в клубе не было, поэтому ребята удержались на земле», – заявил Чебану.

Полное интервью с вратарем «Мордовии» можно прочитать здесь.