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    Кубок французской лиги. «Ренн» переиграл «Лорьян» и другие результаты

    В матче 1/16 финала Кубка французской лиги «Ренн» оказался сильнее «Лорьяна» со счетом 3:2. У победителей дублем отметился Педро Энрике, один гол забил Уэсли Саид. За «Лорьян» отличились Абдул Уорис и Уэсли Лаутоа.

    В других встречах «Клермон» проиграл «Марселю», «Нанси» обыграл «Кан», «Тулуза» победила «Осер», «Дижон» потерпел поражение от «Сошо», «Париж» проиграл «Метцу», «Бастия» уступила «Генгаму».

    Кубок французской лиги. 1/16 финала

    Ренн – Лорьян – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Энрике, 16; 2:0 – Саид, 59; 2:1 – Уорис, 87; 2:2 – Лаутоа, 90; 3:2 – Энрике, 90.

    Тулуза – Осер – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Жюльен, 53.

    Дижон – Сошо – 1:1 (1:1; 1:1; 4:5 в серии пенальти)

    Голы: 1:0 – Бахамбула, 12; 1:1 – Каранович, 14.

    Париж – Метц – 1:1 (1:1; 1:0; 6:7 в серии пенальти)

    Голы: 1:0 – Мезу, 27; 1:1 – Нгуетте, 65.

    Бастия – Генгам – 1:1 (1:1; 1:1; 3:4 в серии пенальти)

    Голы: 0:1 – Прива, 28; 1:1 – Маранж, 45.

    Удаления: нет – Мартинс-Перейра, 64.

    Клермон – Марсель – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Махах, 45; 1:1 – Чентонзе, 52; 1:2 – Гомис, 68.

    Нанси – Кан – 4:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Пуйо, 8; 1:1 – Макенго, 14; 2:1 – Манданне, 16; 3:1 – Манданне, 37; 3:2 – Макенго, 50; 4:2 – Пуйо, 61.

    Календарь Кубка французской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2016 00:25
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