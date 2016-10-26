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Дижон - Сошо

26.10.2016, Среда, 22:05 мск Дижон, стадион Гастон Жерар Франция. Кубок лиги, 1/16 финала Дижон - Сошо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
32 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Сошо 1:0 Дижон
16 тур
3 декабря, суббота 22:00 Дижон 0:0 Сошо
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