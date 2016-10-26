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Нанси - Кан

26.10.2016, Среда, 22:05 мск Нанси, стадион Марсель Пико Франция. Кубок лиги, 1/16 финала Нанси - Кан
Франция. Лига 1 (2011/2012)
34 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Нанси 1:1 Кан
18 тур
17 декабря, суббота 22:00 Кан 1:2 Нанси
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
12 марта, суббота 21:00 Нанси 2:0 Кан
11 тур
30 октября, суббота 21:00 Кан 2:3 Нанси
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 21:00 Кан 1:2 Нанси
14 тур
15 ноября, суббота 21:00 Нанси 1:1 Кан
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
12 января, суббота 22:00 Кан 0:0 Нанси
2 тур
11 августа, суббота 22:00 Нанси 1:0 Кан
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