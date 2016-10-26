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Бастия - Генгам

26.10.2016, Среда, 22:05 мск Бастия, стадион Арман Цесари Франция. Кубок лиги, 1/16 финала Бастия - Генгам
Франция. Лига 1 (2016/2017)
7 тур
24 сентября, суббота 21:00 Бастия 1:0 Генгам
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
23 января, суббота 22:00 Генгам 1:0 Бастия
3 тур
22 августа, суббота 21:00 Бастия 3:0 Генгам
Франция. Лига 1 (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 22:00 Бастия 0:0 Генгам
12 тур
1 ноября, суббота 22:00 Генгам 1:0 Бастия
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
1 февраля, суббота 23:00 Бастия 3:2 Генгам
5 тур
14 сентября, суббота 22:00 Генгам 1:1 Бастия
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