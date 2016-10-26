Моуринью намерен выставить Мхитаряна на трансфер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует выставить на трансфер полузащитника Генриха Мхитаряна. Игрок больше не входит в планы наставника манкунианцев. Армянский футболист может покинуть клуб уже зимой 2017 года.

Мхитарян перешел в «МЮ» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила около 30 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие лишь в четырех матчах английской Премьер-лиги. В сентябре хавбек выбыл из строя из-за травмы, полученной в матче за сборную Армении.