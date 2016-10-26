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    Василий Березуцкий: «Траоре я считаю очень качественным форвардом»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказался о последних результатах команды. По словам опытного футболиста, в проблемах всего коллектива не стоит винить отдельные личности.

    «Есть субъективные и объективные причины. Начнем с того, что очень непросто играть на несколько фронтов нынешней обоймой. Чемпионат России, Лига чемпионов, ряд футболистов еще и за сборные выступают. При этом ротация практически отсутствует. Понятное дело, игроки устают. Вторая проблема повторяется из года в год. Как только выбывает кто-то из ключевых футболистов, это сразу негативно сказывается на игре. Сейчас команда лишилась Дзагоева и Еременко — это наши основные креативные полузащитники.

    Траоре я считаю очень качественным форвардом. Сейчас нам очень тяжело даются голевые моменты, и может сложиться впечатление, что основная вина лежит на нападающем. На самом деле проблема глубже. Атакует команда в целом, как и обороняется. Главная причина низкой результативности в том, что мы сейчас в принципе плохо доставляем мяч вперед. Вот почему у нас так мало подходов к чужим воротам. Так что нельзя говорить, мол, дело только в том, что нас покинули Думбия и Муса. Команда испытывает сложности с подготовкой атак, и это не вина Траоре», – сказал он.

    Источник: Бобсоккер

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    26.10.2016 10:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +388

      R015RK 27 октября 2016, 09:37

      Траоре я считаю очень качественным форвардом, - он такое же бревно как и ты сам!

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 26 октября 2016, 20:04

      Полное дерево !

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 15:23

      Кстати, Траоре играет грязновато а единоборствах с защитниками, постоянно кладёт руки на плечи соперника, задевает по лицу, по затылку. Так было в матче с Монако, то же самое в игре с Локо. Судьи не всегда внимательны.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 26 октября 2016, 14:46

      а траоре считает васю супер защитником)

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 26 октября 2016, 13:53

      а ходули с Траоре пытались снять?

      1
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 26 октября 2016, 12:56

      Отпустить его лучше после окончания аренды!!! А то и вовсе до конца аренды расстаться - толков от него 0...

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 октября 2016, 12:54

      да васек... тебя в нападение поставь лучше сиграешь чем "длинный"

      -2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 октября 2016, 12:41

      Опять он шутить! Юмором он хорош!

      2
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 26 октября 2016, 12:34

      Это наверное единственный форвард у которого Вася может отобрать мяч, то и нахваливает его! Как от Майкон ушёл от Лёши все видели! А это сборник!!!! Я болею за ЦСКА много лет, но мне хочется плакать, что происходит в команде сейчас просто ужас после качественных игроков набрать шлака и не менять старичков попахивает провалом((((

      3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > evgeniykaras 26 октября 2016, 12:54

      да уж....

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 октября 2016, 12:15

      От лукавого говорит. За последнее время Траоре самый слабый форвард из тех что были в ЦСКА. По всем показателям.

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