Боранбаев: «Мы с Бердыевым постоянно в контакте»

Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о своих отношениях с Курбаном Бердыевым.

«Мы с ним постоянно в контакте. Прежде чем начать заниматься «Кайратом», мы девять месяцев ездили по миру и изучали, что такое футбол как бизнес, как устроены клубы. Благо, по роду деятельности у меня много друзей – и из бизнеса, и из спорта. Поехали мы и в «Рубин» к Бердыеву. Он нас встретил, все показал, очень многое рассказал и про первую команду, и про детскую академию. Меня даже удивило, насколько четко и объемно он знал, что происходит с детским футболом в Казани. Он все держал на контроле, у него на все хватало времени и сил!

Тогда я не думал, что он уйдет из «Рубина». Но когда он оказался свободен, конечно, мы провели переговоры о его приходе в «Кайрат». Правда, не сразу. У нас есть принцип, концепция, согласно которой тренер должен отработать в команде не менее трех лет. Это достаточный срок для того, чтобы он мог себя по-настоящему проявить. А когда Бердыев покинул «Рубин», у нас еще был Владимир Вайсс. Но мы уже знали, что он работает с клубом последний год.

В тот момент Бердыев не хотел какое-то время тренировать, у него было желание отдохнуть и поучиться. Ездил на курсы, стажировки. В переговорах с ним мы продвинулись далеко. Но он – человек, который умеет держать слово. К тому моменту, как мы начали говорить, он уже пообещал своим друзьям в «Ростове», что при выполнении определенных условий возглавит эту команду.

Решили так: если там не договорятся, он возвращается к нашему варианту. При этом скажу вам честно – мы предлагали ему лучшие финансовые условия, чем «Ростов»! Но он поехал туда, мы знаем, к чему это привело, и радуемся за него. Понимаю его как тренера: чемпионат в России сильнее нашего. Мы часто созваниваемся, и все-таки надеюсь, что тренерскую карьеру Бердыев закончит в «Кайрате», – сказал Боранбаев.