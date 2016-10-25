Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Боранбаев: «Мы с Бердыевым постоянно в контакте»

    Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о своих отношениях с Курбаном Бердыевым.

    «Мы с ним постоянно в контакте. Прежде чем начать заниматься «Кайратом», мы девять месяцев ездили по миру и изучали, что такое футбол как бизнес, как устроены клубы. Благо, по роду деятельности у меня много друзей – и из бизнеса, и из спорта. Поехали мы и в «Рубин» к Бердыеву. Он нас встретил, все показал, очень многое рассказал и про первую команду, и про детскую академию. Меня даже удивило, насколько четко и объемно он знал, что происходит с детским футболом в Казани. Он все держал на контроле, у него на все хватало времени и сил!

    Тогда я не думал, что он уйдет из «Рубина». Но когда он оказался свободен, конечно, мы провели переговоры о его приходе в «Кайрат». Правда, не сразу. У нас есть принцип, концепция, согласно которой тренер должен отработать в команде не менее трех лет. Это достаточный срок для того, чтобы он мог себя по-настоящему проявить. А когда Бердыев покинул «Рубин», у нас еще был Владимир Вайсс. Но мы уже знали, что он работает с клубом последний год.

    В тот момент Бердыев не хотел какое-то время тренировать, у него было желание отдохнуть и поучиться. Ездил на курсы, стажировки. В переговорах с ним мы продвинулись далеко. Но он – человек, который умеет держать слово. К тому моменту, как мы начали говорить, он уже пообещал своим друзьям в «Ростове», что при выполнении определенных условий возглавит эту команду.

    Решили так: если там не договорятся, он возвращается к нашему варианту. При этом скажу вам честно – мы предлагали ему лучшие финансовые условия, чем «Ростов»! Но он поехал туда, мы знаем, к чему это привело, и радуемся за него. Понимаю его как тренера: чемпионат в России сильнее нашего. Мы часто созваниваемся, и все-таки надеюсь, что тренерскую карьеру Бердыев закончит в «Кайрате», – сказал Боранбаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2016 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 26 октября 2016, 15:00

      главное чтобы кабинетные не мешали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 октября 2016, 12:00

      Хороший человек! Хороший тренер! Хороший специалист!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 октября 2016, 10:17

      Бердыев Ростов не бросит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 октября 2016, 09:41

      С такими знаниями Бекиевич вытянет Ростов и с финансами и с игрой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 26 октября 2016, 08:06

      а мы надеемся,что тренерскую карьеру Бердыев закончит в РОСТОВЕ!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 26 октября 2016, 01:13

      Бикиичу респектуха и привет!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11